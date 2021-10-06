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Шапша предупредил о возможных ограничениях в Калужской области из-за роста заболеваемости коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2021 11:14 9 895
Шапша предупредил о возможных ограничениях в Калужской области из-за роста заболеваемости коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 6 октября, сообщил об итогах совещания у президента, в рамках которого вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. По словам Шапши, действовать каждому региону рекомендовано с учетом складывающейся ситуации.

Как отметил губернатор, правительство России предложило вводить ограничительные меры при росте заболеваемости с предоставлением мер федеральной поддержки малому и среднему бизнесу. Также предложено сократить время тестирования на коронавирус до 24 часов, а на массовые мероприятия пускать только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни.

Планируется ли в ближайшее время вводить какие-либо ограничения в нашей области, губернатор не уточнил.

В Калуге рост заболеваемости ковидом начался в конце сентября.

Ранее Шапша рассказывал, что для победы над вирусом нужно привить еще 300 тысяч жителей области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2021 11:14 9 895
Тэги: общество коронавирус статистика
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