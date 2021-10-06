Шапша призвал калужан привиться от коронавируса

В Калужской области прививку от коронавируса сделали 305 тысяч человек. Чтобы справится с пандемией, нужно еще столько же, заявил в среду, 6 октября, губернатор Владислав ШАПША.

- Несмотря на многочисленные призывы пройти вакцинацию от коронавируса и создание всех условий для того, чтобы люди могли удобно и комфортно сделать прививку, на данный момент только 305 тыс. калужан вакцинировались, - отметил глава региона. - Надо еще примерно столько же, чтобы переломить ситуацию. Ведь это самый эффективный способ остановить болезнь. Мы видим, что среди тех, кто находится на больничных койках с тяжелым течением коронавируса менее 1 % привитых.

Пока в Калужской области не планируется вводить новых ограничений. Однако Шапша призвал всех носить маски. Контроль за соблюдением этой нормы будет усилен.