В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 732, сообщили во вторник, 5 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 129 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 48 833.

За последние сутки в нашем регионе 200 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 46 251 калужанин.

На лечении остаются 1850 человек.

По всей России выявлены за сутки 25 110 случаев коронавируса. За весь период - 7 637 427. Выписаны за сутки – 18 568, за весь период – 6 759 059. За последние сутки в стране от ковида умерли 895 человек, за все время – 211 696.

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