Горуправа Калуги ищет владельцев металлических гаражей на улице Никитиной

Городская управа Калуги в среду, 6 октября, объявила о поисках владельцев металлических гаражей, расположенных рядом с домами №29-35 на улице Валентины Никитиной.

Собственников просят предоставить документы на эти гаражи. Иначе строения будут снесены.

Необходимую информацию калужанам необходимо отправлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, дом №188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

В качестве основания для сноса городская администрация указала свое постановление № 306-п от 04.10.2016. В этом документе указано, что незаконные строения сносят «для обеспечения пожарной безопасности, предупреждения терроризма, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».