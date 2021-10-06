Очереди в поликлиниках Калуги вызвали шквал недовольства калужан

В последние недели калужане все чаще жалуются на работу поликлиник в социальных сетях.

Многие пишут о том, что невозможно попасть к врачам. Часами приходится ожидать своей очереди в больницах, чтобы попасть на прием к специалистам.

Мы решили лично убедиться в этом и отправились по больницам, которые называли люди.

Постоять за помощью

Недовольство работой медицинских учреждений просто зашкаливает. Очереди, действительно, есть.

За разъяснениями, мы обратились к главврачу Калужской городской больницы № 5 Игорю ПЕРЕВЕРЗЕВУ.

- Педиатры тоже болеют, в связи с этим такие очереди, - объясняет Игорь Переверзев. - Тем более, ожидается вспышка сезонных острых респираторно-вирусных инфекций. Мы мобилизовали весь имеющийся транспорт и сформировали бригады, посещающие пациентов на дому. Мы отозвали медработников из отпусков, всех, кого только могли, обратно на работу с борьбой против продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции. Также для принятия граждан были задействованы заведующие отделениями и другие административные работники. К сожалению, не хватает кадров, потому что данная работа требует огромных человеческих сил, знаний и умений. Я готов платить терапевту заработную плату в размере 70000 рублей, если он будет показывать соответствующий результат.

В отделении №5 на улице Социалистической, 2А, которое относится к калужской городской клинической больнице №4 имени А.С. Хлюстина, очередь выходит на улицу.

- Очереди на улице всегда, - возмущена жительница Зоя АЛЕКСАНДРОВНА. – Они выстраиваются ко всем, начиная с медсестры, которая меряет температуру, и заканчивая врачами. Персонала явно не хватает, и это не секрет. ЛОРа в принципе нет, пару лет уже, как и терапевтов. А в нынешнее время пандемии становится еще все страшнее и тяжелее, особенно для нас пожилых людей.

- Люди в 7:15 утра занимали очередь ко входу в больницу, чтобы попасть в регистратуру! - присоединяется Светлана СВЕТЛАНИНА. - Что будет твориться дальше? В дождь и холод, а тем более зимой? Огромное количество людей и будка вместо больницы, уж извините за сравнение.

Коллапс в больницах

Проблема коснулась не только этих больниц. Очереди выстроились практически во всех медицинских учреждениях.

Калужане жалуются на них и в других районах города: Северном, Тайфуне, Малинниках, Турынино. Люди зачастую не могли вызвать врача на дом.

- Мы возмущены, что из пяти терапевтов работает только один, - сообщает калужанка Александра ПИЛЕВСКАЯ. - В больнице на Тайфуне очереди приходится ждать до семи часов.

- В прошлом году я на седьмом месяце беременности, там в очереди пять часов просидела, это же беспредел какой-то, - прокомментировала ситуацию калужанка Мария ЖАРИКОВА, ожидающая приема в больнице на Северном.

- В поликлинике на Кибальчича провела с полуторагодовалым ребёнком два часа в очереди, - подчёркивает Марина КАРАСЕВА. - Два часа с ребёнком, который болен бронхитом. У нас даже медицинский институт есть теперь, а врачей в поликлинике не прибавляется. Уже два с лишним года нет врача.

В поисках медиков

Очереди в калужских больницах вызваны не только вспышкой инфекций с началом сезона, как любят объяснять их в минздраве. Гораздо большей проблемой остаётся нехватка кадров.

Поликлинику на Правобережье жители просят не один год. Привести в порядок и расширить медпункт предлагают и проживающие в микрорайоне Турынино.

На улице Маршала Жукова медучреждение было закрыто, так как не обеспечивало потребностей жилых кварталов поблизости от площади Маяковского. Вместо него открылось более просторное отделение на улице Молодёжной. Но и его не хватает.

Разумеется, агрессивным поведением проблему не решишь, но и калужан, которые весьма экспрессивно выплескивают свои эмоции на страницах в соцсетях понять можно. Бездумная реформа здравоохранения привела к кризису, отсутствию кадров, но все-таки единственный выход, который есть в этой ситуации набраться терпения и надеяться на то, что со временем ситуация изменится к лучшему, а власти опять не напортачат.

Уважаемые читатели!

То, как организована система оказания медицинских услуг населению в Калужской области вызывает много нареканий у горожан.



Наверняка, каждый из нас сталкивался кто с мелкими неудобствами, а кто с откровенной идиотией в организации работы медицинских учреждений. Но, быть может, в каких-то случаях причина этого в том, что у власть предержащих глаз замылился, и они не видят сбоев в системе, которые находятся у них под носом, потому и не устраняют их?



Смогли же чиновники калужского минздрава в прошлом году услышать людей, возмущенных тем, что в разгар пандемии они часами вынуждены стоять в очередях только лишь для того, чтобы закрыть больничный, и ввели возможность сделать это без визита в поликлинику. То есть, оказывается, власти способны слышать людей и воплощать их предложения в жизнь.



Исходя из того, что это предположение может быть верным, предлагаем вам, дорогие читатели, рассказать, с какими проблемами – плевыми или глобальными - сталкивались вы при посещении калужских медучреждений.



И что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы их решить? Поделитесь своими мыслями и предложениями в комментариях!