В Калуге скончался директор спортивно-оздоровительного центра «Дельфин» Владимир Милый

В Калуге на 74 году скончался заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области, директор спортивно-оздоровительного центра «Дельфин» Владимир МИЛЫЙ. В пятницу, 24 сентября, об этом сообщила пресс-служба Калужского турбинного завода, где ранее работал Милый.

Прощание состоится 25 сентября в 13:30 в траурном зале на улице Зерновой, 17В. Похоронят его на Литвиновском кладбище.

Владимир Милый с начала 70-х годов работал слесарем на КТЗ, затем стал председателем совета физкультуры завода, а в 1999 году назначен директором СОЦ «Дельфин».

Ранее в Калуге в сентябре скончался директор спортивной школы «Многоборец» Владимир Царев, которому было 46 лет.

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