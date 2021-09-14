В Обнинске после тяжелой болезни скончался известный волейбольный тренер Василий Ярзуткин

Во вторник, 14 сентября, после тяжелой болезни на 53 году скончался известный волейбольный тренер Василий ЯРЗУТКИН. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Василий Ярзуткин – член президиума Всероссийской федерации волейбола (с 2013), председатель Федерации волейбола Калужской области (с 2005), президент Фонда развития физической культуры и спорта Олимпийского чемпиона Александра Савина.

Ярзуткин создал центр пляжного волейбола в Обнинске, где занимаются десятки юных спортсменов.

Именно в этом центре воспитывался Олег Стояновский, который в 2014 году победил на юношеских Олимпийских играх в Нанкине, в 2019 году выиграл чемпионат мира, а на Олимпийских играх 2020 в Токио завоевал серебряную медаль.

- Спортивное сообщество Калужской области глубоко признательно Василию Васильевичу за большой вклад в развитие спорта, - говорится в сообщении министерства спорта. - Уход из жизни такого профессионала стал невосполнимой утратой для всего спортивного движения.

О дате прощания с Василием Ярзуткиным сообщат позже.