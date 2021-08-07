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Стояновский и Красильников проиграли финал и завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2021 06:34 0 174
Стояновский и Красильников проиграли финал и завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Рано утром в субботу, 7 августа, представитель Калужской области Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым играл в финале турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. Россияне в двух сетах уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму – 0:2 (17:21, 18:21). 

Красильников приземлился на ногу сопернику и повредил правый голеностоп.

Начало матча было очень удачным для наших. Стояновский и Красильников повели со счетом 8:4, но потом случился небольшой провал. Наша пара пропустила шесть очков подряд. В момент этого рывка норвежцев травму голеностопа получил Вячеслав Красильников. Под сеткой он приземлился на ногу сопернику. В итоге первый сет закончился со счетом 21:17 в пользу Мола и Серума.

Во второй партии упорная борьба шла до счета 7:7. Потом наши проиграли два очка подряд, но сумели сравнять благодаря двум блокам Стояновского. Но дальше случился очередной рывок соперников в четыре очка. На это Стояновский и Красильников уже не смогли ответить.

Итог игры.

Эта серебряная медаль первая для России в пляжном волейболе на Олимпиадах. И вторая для Калужской области в Токио. Ранее серебро в эстафете завоевал пловец Михаил Вековищев.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2021 06:34 0 174
Тэги: спорт олимпиада
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