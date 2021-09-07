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В Калуге скончался директор спортивной школы «Многоборец» Владимир Царев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.09.2021 22:07 0 490
В Калуге скончался директор спортивной школы «Многоборец» Владимир Царев

Во вторник, 7 сентября, в калужской больнице скончался директор спортивной школы «Многоборец» Владимир Царев. Ему было 46 лет, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

- Он начинал работу еще в департаменте физической культуры, спорта и туризма Калужской области, был свидетелем формирования нынешнего министерства спорта Калужской области, - говорится в сообщении Минспорта.

В 1999 году Царев был назначен директором ТОЦ «Орленок». При нем открылась лыжероллерная трасса, стало развиваться спортивное ориентирование, была организована спортшкола. При его руководстве спортивная школа приобрела статус спортивной школы олимпийского резерва.

В январе 2019 года Владимир Царев возглавил спортивную школу «Многоборец».

Награжден нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», почетными грамотами Министерства спорта Калужской области и Министерства спорта РФ.

Прощание с Царевым состоится в Калуге 9 сентября. Его похоронят на кладбище в Шопино.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.09.2021 22:07 0 490
Тэги: спорт
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