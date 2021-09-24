Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В 19 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 09:14 0 652
В 19 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 23 сентября, подтвердили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 352, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 682 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 84, 83, 83 и 46 лет, а также 75-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 682 калужанина.

На лечении остаются 1988 человек.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в шести - выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 690 (+3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 134 (-3),
  • Боровский район – 102 (-3),
  • Малоярославецкий район – 91 (-1),
  • Кировский район – 83 (-1),
  • Козельский район – 78 (-1),
  • Дзержинский район – 76 (-1),
  • Жуковский район – 72 (+2),
  • Людиновский район – 65 (+1),
  • Сухиничский район – 54 (-2),
  • Медынский район – 51 (+1),
  • Думиничский район – 47 (-1),
  • Тарусский район – 44 (-1),
  • Бабынинский район – 42 (+1),
  • Юхновский район – 39 (-1),
  • Ферзиковский район - 37 (+1),
  • Хвастовичский район – 34 (-1),
  • Перемышльский район – 33 (-1),
  • Спас-Деменский район – 32 (-1),
  • Жиздринский район – 31 (0),
  • Мещовский район – 30 (-1),
  • Мосальский район - 28 (-1),
  • Куйбышевский район – 26 (-1),
  • Барятинский район – 25 (-1),
  • Ульяновский район – 23 (-1),
  • Износковский район – 21 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 09:14 0 652
Тэги: коронавирус общество здравоохранение статистика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Бурение скважин от профессионалов
Кружки и секции в Павлодаре
Когда нужно обращаться к гинекологу и флебологу?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru