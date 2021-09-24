В 19 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 23 сентября, подтвердили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 352, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 682 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 84, 83, 83 и 46 лет, а также 75-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 682 калужанина.

На лечении остаются 1988 человек.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в шести - выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 690 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 134 (-3),

Боровский район – 102 (-3),

Малоярославецкий район – 91 (-1),

Кировский район – 83 (-1),

Козельский район – 78 (-1),

Дзержинский район – 76 (-1),

Жуковский район – 72 (+2),

Людиновский район – 65 (+1),

Сухиничский район – 54 (-2),

Медынский район – 51 (+1),

Думиничский район – 47 (-1),

Тарусский район – 44 (-1),

Бабынинский район – 42 (+1),

Юхновский район – 39 (-1),

Ферзиковский район - 37 (+1),

Хвастовичский район – 34 (-1),

Перемышльский район – 33 (-1),

Спас-Деменский район – 32 (-1),

Жиздринский район – 31 (0),

Мещовский район – 30 (-1),

Мосальский район - 28 (-1),

Куйбышевский район – 26 (-1),

Барятинский район – 25 (-1),

Ульяновский район – 23 (-1),

Износковский район – 21 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 сентября 2021 года.

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