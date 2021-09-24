В 19 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в четверг, 23 сентября, подтвердили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 352, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 682 калужанина.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались четыре жителя Калуги 84, 83, 83 и 46 лет, а также 75-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 682 калужанина.
На лечении остаются 1988 человек.
В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в шести - выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 690 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 134 (-3),
- Боровский район – 102 (-3),
- Малоярославецкий район – 91 (-1),
- Кировский район – 83 (-1),
- Козельский район – 78 (-1),
- Дзержинский район – 76 (-1),
- Жуковский район – 72 (+2),
- Людиновский район – 65 (+1),
- Сухиничский район – 54 (-2),
- Медынский район – 51 (+1),
- Думиничский район – 47 (-1),
- Тарусский район – 44 (-1),
- Бабынинский район – 42 (+1),
- Юхновский район – 39 (-1),
- Ферзиковский район - 37 (+1),
- Хвастовичский район – 34 (-1),
- Перемышльский район – 33 (-1),
- Спас-Деменский район – 32 (-1),
- Жиздринский район – 31 (0),
- Мещовский район – 30 (-1),
- Мосальский район - 28 (-1),
- Куйбышевский район – 26 (-1),
- Барятинский район – 25 (-1),
- Ульяновский район – 23 (-1),
- Износковский район – 21 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 сентября 2021 года.
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