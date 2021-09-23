В Калужской области пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 682, сообщили в четверг, 23 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 112 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель в сентябре. Общее количество заболевших выросло до 47 352.

Выздоровели от коронавируса 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 682 калужанина.

На лечении остаются 1988 человек.

По всей России выявлены за сутки 21 438 случаев коронавируса. За весь период - 7 354 995. Выписаны за сутки – 16 567, за весь период – 6 558 780. За последние сутки умерли 820 человек, за все время – 201 445.