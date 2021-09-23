В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 22 сентября, подтвердили 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 240, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 560 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 86 и 67 лет, 71-летний обнинец и 77-летний пациент из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 677 калужан.

На лечении остаются 2003 человека.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в шести - выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 687 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 137 (-2),

Боровский район – 105 (-1),

Малоярославецкий район – 92 (+2),

Кировский район – 84 (-1),

Козельский район – 79 (-1),

Дзержинский район – 77 (+1),

Жуковский район – 70 (+1),

Людиновский район – 64 (+3),

Сухиничский район – 56 (+1),

Медынский район – 50 (0),

Думиничский район – 48 (-1),

Тарусский район – 45 (+1),

Бабынинский район – 41 (-1),

Юхновский район – 40 (-1),

Ферзиковский район - 36 (-1),

Хвастовичский район – 35 (-1),

Перемышльский район – 34 (-1),

Спас-Деменский район – 33 (-1),

Жиздринский район – 31 (-2),

Мещовский район – 31 (-1),

Мосальский район - 29 (-1),

Куйбышевский район – 27 (-2),

Барятинский район – 26 (-2),

Ульяновский район – 24 (-1),

Износковский район – 22 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 сентября 2021 года.

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