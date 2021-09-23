В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 22 сентября, подтвердили 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 240, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 560 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 86 и 67 лет, 71-летний обнинец и 77-летний пациент из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 677 калужан.
На лечении остаются 2003 человека.
В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в шести - выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 687 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 137 (-2),
- Боровский район – 105 (-1),
- Малоярославецкий район – 92 (+2),
- Кировский район – 84 (-1),
- Козельский район – 79 (-1),
- Дзержинский район – 77 (+1),
- Жуковский район – 70 (+1),
- Людиновский район – 64 (+3),
- Сухиничский район – 56 (+1),
- Медынский район – 50 (0),
- Думиничский район – 48 (-1),
- Тарусский район – 45 (+1),
- Бабынинский район – 41 (-1),
- Юхновский район – 40 (-1),
- Ферзиковский район - 36 (-1),
- Хвастовичский район – 35 (-1),
- Перемышльский район – 34 (-1),
- Спас-Деменский район – 33 (-1),
- Жиздринский район – 31 (-2),
- Мещовский район – 31 (-1),
- Мосальский район - 29 (-1),
- Куйбышевский район – 27 (-2),
- Барятинский район – 26 (-2),
- Ульяновский район – 24 (-1),
- Износковский район – 22 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 22 сентября 2021 года.
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