В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 677, сообщили в среду, 22 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 110 новых случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель с начала сентября. Общее количество заболевших выросло до 47 240.

Выздоровели от коронавируса 122 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 44 560 калужан.

На лечении остаются 2003 человека.

По всей России выявлены за сутки 19 706 случаев коронавируса. За весь период - 7 333 557. Выписаны за сутки – 16 102, за весь период – 6 542 213. За последние сутки умерли 817 человек, за все время – 200 625.