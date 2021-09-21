В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 20 сентября, подтвердили 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 47 027, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 44 300 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 40 и 89 лет, 72-летний пациент из Дзержинского района, а также 82-летний житель Сухиничского района. В списке жертв эпидемии теперь 668 калужан.
На лечении остаются 2059 человек.
В девяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 694 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 143 (-2),
- Боровский район – 109 (-3),
- Малоярославецкий район – 91 (-2),
- Кировский район – 87 (+1),
- Козельский район – 82 (+2),
- Дзержинский район – 77 (+1),
- Жуковский район – 70 (-1),
- Людиновский район – 62 (-1),
- Сухиничский район – 57 (+2),
- Медынский район – 51 (+2),
- Думиничский район – 49 (+2),
- Тарусский район – 45 (+1),
- Бабынинский район – 43 (+1),
- Юхновский район – 41 (+1),
- Ферзиковский район - 38 (-1),
- Хвастовичский район – 37 (-1),
- Перемышльский район – 35 (-2),
- Спас-Деменский район – 35 (-1),
- Жиздринский район – 34 (-1),
- Мещовский район – 33 (-1),
- Мосальский район - 32 (-1),
- Куйбышевский район – 31 (-1),
- Барятинский район – 30 (-1),
- Ульяновский район – 28 (-1),
- Износковский район – 25 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 сентября 2021 года.
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