В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 668, сообщили в понедельник, 20 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 100 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 47 027.

Выздоровели от коронавируса 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 44 300 калужан.

На лечении остаются 2059 человек.

По всей России выявлена за сутки 19 744 случая коронавируса. За весь период - 7 294 672. Выписаны за сутки – 11 992, за весь период – 6 510 674. За последние сутки умерли 778 человек, за все время – 198 996.