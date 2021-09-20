Главные новости в Калужской области 20 сентября: итоги выборов и включение отопления

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 20 сентября.

За кого проголосовали калужане

Калужский избирком подвел итоги выборов, которые проводились в нашем регионе с 17 по 19 сентября. Обошлось без неожиданностей. А явка была даже чуть выше, чем пять лет назад. Подробности – в нашей статье.

Тепло стало не всем

Власти Калуги отчитались, что во всех школах и детских садах наконец-то включили отопление. А вот в жилых домах возникли проблемы.

Жалобы помогли

Жалобы водителей на работу светофора на дороге Анненки – Силикатный помогли. Сегодня изменили режим его работы.

Зарплата взлетит

Власти Калужской области планируют уже в следующе году повысить среднюю начисленную зарплату до 59 тысяч рублей. При этом инфляция должна удержаться на уровне 4,5%.

Нужна помощь

В Калуге срочно ищут третью положительную кровь для 13-летней девочки. Сдать можно на станции на улице Горького.

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