Главные новости в Калужской области 20 сентября: итоги выборов и включение отопления
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 20 сентября.
За кого проголосовали калужане
Калужский избирком подвел итоги выборов, которые проводились в нашем регионе с 17 по 19 сентября. Обошлось без неожиданностей. А явка была даже чуть выше, чем пять лет назад. Подробности – в нашей статье.
Тепло стало не всем
Власти Калуги отчитались, что во всех школах и детских садах наконец-то включили отопление. А вот в жилых домах возникли проблемы.
Жалобы помогли
Жалобы водителей на работу светофора на дороге Анненки – Силикатный помогли. Сегодня изменили режим его работы.
Зарплата взлетит
Власти Калужской области планируют уже в следующе году повысить среднюю начисленную зарплату до 59 тысяч рублей. При этом инфляция должна удержаться на уровне 4,5%.
Нужна помощь
В Калуге срочно ищут третью положительную кровь для 13-летней девочки. Сдать можно на станции на улице Горького.
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