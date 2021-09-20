В Калуге изменили режим работы светофора у деревни Белая после жалоб водителей

В понедельник, 20 сентября, в Калуге изменили режим работы светофора у поворота на деревню Белая на дороге между Анненками и Силикатным. Об этом нам сообщили в управлении городского хозяйства. Ранее водители жаловались, что приходится слишком долго стоять на красный, хотя со стороны деревень нет движения.

- С целью повышения пропускной способности по автодороге Анненки-Силикатный фазы пешеходного светофора, а также транспортного светофора для выезда с улицы Болотной и деревни Белая сокращены до 18 секунд, - пояснили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят быть внимательнее на этом участке.