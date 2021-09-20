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В Калужской области среднюю зарплату планируется повысить до 59 тысяч рублей в 2022 году

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 20.09.2021 15:35 5 649
В Калужской области среднюю зарплату планируется повысить до 59 тысяч рублей в 2022 году

В 2022 году средняя зарплата в Калужской области должна достигнуть показателя 59 тысяч рублей в месяц, а в 2024 году – 66800 рублей в месяц. О таких планах в понедельник, 20 сентября, на заседании правительства рассказал заместитель губернатора региона Владимир ПОПОВ.

В 2022 году валовой региональный продукт (ВРП) прогнозируется в базовом варианте на уровне 634 миллиардов рублей. В 2024 году ВРП увеличится на 128 миллиардов и составит 722 миллиарда рублей.

- Незначительное увеличение числа безработных граждан по прогнозу может наблюдаться в 2022 году, в связи с созданием новой модели центров занятости, оперативно действующих в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости, - заявили в правительстве. - Уровень регистрируемой безработицы в 2022 году составит от 0,7 до 0,6 %, в 2024 году – 0,5 %.

Среднегодовой уровень инфляции в Калужской области в 2022 году прогнозируется на уровне от 4,4 до 4,5 процентов. А в 2023-24 годах власти планируют стабилизировать инфляцию на 4%.

Напомним, в июне 2021 года средняя зарплата в Калужской области до вычета налогов превысила 50 тысяч рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 20.09.2021 15:35 5 649
Тэги: общество статистика зарплата область владимир попов
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