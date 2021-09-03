В Калужской области средняя зарплата превысила 50 тысяч рублей

В Калужской области средняя начисленная зарплата до выплаты налогов оставила в июне 2021 года 50546 рублей. В пятницу, 3 сентября, об этом сообщили в Калугастате.

Такой уровень доходов на 14,3% выше, чем год назад – в июне 2020 года.

Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 июля составил 15692 рубля и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,4%. Всего в нашем регионе 308 тысяч пенсионеров – 30% населения области.

Уровень безработицы в апреле-июне 2021 года в Калужской области составил 4%. Работу искали 21500 человек.

Цены в июле по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С декабря – на 4,8%.