В Калуге срочно ищут кровь для 13-летней девочки

Жителей Калуги просят сдать кровь для 13-летней Алены Сергеевой. Школьнице нужны третья положительная группа, сообщили в сообществе «Я донор Калуга!»

- Все, кто может, пожалуйста, отзовитесь, - говорится в публикации. - Сдать можно на станции переливания крови на улице Максима Горького 71, с пометкой для Сергеевой Алёны!

Станция переливания крови в Калуге работает по будням с 8:00 до 13:00.