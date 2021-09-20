Партия власти в Калужской области победила, расклад сил в оппозиции поменялся

По данным избирательной комиссии Калужской области на утро понедельника, 20 сентября, явка избирателей в нашем регионе составила 44,6%.

На выборы пришли 326 из 797 тысяч человек, которые могли голосовать.

Впервые выборы в госдуму проходили три дня - с 17 по 19 сентября.

Кому сколько досталось

Территория Калужской области была разбита на два округа – калужский №99 и обнинский №100. Однако эти названия довольно условны. К примеру, часть избирательных участков Калуги отнесли к обнинскому округу, часть к калужскому.

В одномандатном округе №99 победила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА из «Единой России». Вторым стал Николай Яшкин из «КПРФ». Коробова по предварительным данным набрала 35,69% голосов избирателей. Это 56 960 голосов.

В одномандатном округе № 100 выиграл Геннадий СКЛЯР из «Единой России». Николай Иванов из КПРФ занял второе место. Скляр получил 33,26%. Это 60 510 голосов.

Электоральная поддержка жителей Калужской области по итогам подсчета 97,81% бюллетеней, распределилась среди партий следующим образом:

«Единая Россия» - 36,52% голосов

КПРФ - 21,98% избирателей

«Справедливая Россия – за правду» - 10,75%

ЛДПР – 9,5%

«Новые люди» - 8,01%

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Некоторые приходили на участки с детьми.

Что было

Если сравнивать нынешнее голосование с выборами 2016 года, то явка в нашем регионе по уточненным данным чуть подросла. Пять лет назад на участки пришли 43,1% жителей Калужской области, имеющих право голоса.

На выборах пятилетней давности результаты в нашем регионе были следующими (в скобках указана разница между показателем этого года и 2016-го):

«Единая Россия» - 45,75% (-9,23%)

ЛДПР – 17,38% (-7,88%)

КПРФ – 15,95% (+6,03%)

Справедливая Россия – 6,21% (+4,54)

Новые люди в выборах не участвовали

Как мы видим, результат партии власти пять лет назад был заметно выше, но если смотреть пропорционально, то самое катастрофическое падение поддержки калужан случилось с ЛДПР.

Показатели партии Владимира Жириновского рухнули почти в два раза – на 7,88% или минус 45,34% от показателя прошлого года.

Скорее всего, причины их падения в том, что ставка на яркого харизматичного лидера уже не работает, а на другие формы пиара, кроме харизмы Владимира Вольфовича, ЛДПР решила не тратиться.

По крайней мере, судя по Калуге напрашивается именно такой вывод. Ведь предвыборную кампанию ЛДПР в нашем регионе практически не вела.

При этом уровень поддержки ЛДПР в целом по России начал падать еще месяц назад, аккурат, когда активизировались предвыборные активности других партий, а либерал-демократы в сторону электората даже не шевелились.

Если, по данным ВЦИОМ, с начала года до последнего месяца лета рейтинг ЛДПР стабильно держался выше 10 процентов, то в конце августа он резко опустился до 8,7, а к началу сентября упал до 7,8. И, судя по результатам выборов, выправить ситуацию партия так и не смогла.

Похоже, время, когда политической клоунадой еще можно было заработать очки, окончательно уходит в прошлое, а в обществе явно возник запрос на более серьезный подход к делу.

Так или иначе, а в сухом остатке мы видим, что сумма потерь «Единой России» и ЛДПР примерно равна сумме прироста поддержки КПРФ, «Справедливой России» и новичков из «Новых людей».

Если сложить результат последних с приростом справедливороссов и коммунистов, который они получили в сравнении с прошлыми выборами, то получим 18,58%, что довольно близко к 17,11%, которые в сравнении с 2016 годом суммарно потеряли в Калужском регионе единороссы и либерал-демократы.

Випы начали голосовать с пятницы. Губернатор Владислав ШАПША сделал это в воскресенье в Обнинске.

А по России что?

Согласно данным избиркома, результат партии власти в целом по стране ухудшился. «Единая Россия» взяла меньше 50% по партийным спискам. Правда, на момент написания этой статьи было подсчитано 93,67% голосов, так что 50-процентную планку партия власти теоретически еще может взять.

Но по сути это ничего не решит. Ведь благодаря победам в одномандатных округах «Единая Россия» все равно сохранит в Госдуме и парламентское, и конституционное большинство.

Тем не менее, вот как выглядит ситуация в целом по стране на данный момент (в скобках указан результат в сравнении с выборами 2016 года):

Единая Россия – 49,63% (-4,57%)

КПРФ - 19,20% (+5,5%)

ЛДПР - 7,48% (-5,66%)

Справедливая Россия – За правду – 7,43% (+1,3%)

Новые люди – 5,40% (в прошлых выборах не участвовали)

Кстати, эти выборы в очередной раз подтвердили еще одну тенденцию, которая наблюдается в нашем регионе уже много лет подряд. Калужане голосуют за «Единую Россию» хуже, чем в целом по стране.

Смотрите сами. Вот сравнительная статистика результатов партии власти за разные годы:

2021 год. По стране: 49,72%, а в Калужской области: 36,52%, разница -13,2%

2016 год. По стране: 54,2%, а в Калужской области: 45,75%, разница -8,45%

2011 год. По стране: 49,32%, а в Калужской области: 40,5%, разница -8,82%

2007 год. По стране: 64,3%, а в Калужской области: 61,5%, разница -2,8%

Как видим, только в 2007 году разница между региональным и общим результатом голосования за партию власти была незначительной.

Итоги

В общем и целом, результат получился ожидаемым. Партия власти взяла свое, в оппозиции произошло перераспределение мест, ослабление позиций одних и усиление других.

Госдума седьмого созыва пополнилась новичком, а калужане подтвердили свое отношение к нему. Напомним, в прошлом году Калужская область на выборах в Законодательное собрание дала «Новым людям» практически столько же, сколько и в этом – 8,08%.

Только избирком что-то в этом году начудил с доступом к оперативным данным по голосованию. Найти хоть какую-то информацию на их сайте в ходе выборов было решительно невозможно.

Благо Яндекс выручил и по запросу «выборы 2021» любезно предоставил все необходимые данные прямо на главной странице поисковой выдачи.

Причем, как по России в целом, так и с разбивкой по регионам.