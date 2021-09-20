Партия власти в Калужской области победила, расклад сил в оппозиции поменялся
По данным избирательной комиссии Калужской области на утро понедельника, 20 сентября, явка избирателей в нашем регионе составила 44,6%.
На выборы пришли 326 из 797 тысяч человек, которые могли голосовать.
Впервые выборы в госдуму проходили три дня - с 17 по 19 сентября.
Кому сколько досталось
Территория Калужской области была разбита на два округа – калужский №99 и обнинский №100. Однако эти названия довольно условны. К примеру, часть избирательных участков Калуги отнесли к обнинскому округу, часть к калужскому.
В одномандатном округе №99 победила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА из «Единой России». Вторым стал Николай Яшкин из «КПРФ». Коробова по предварительным данным набрала 35,69% голосов избирателей. Это 56 960 голосов.
В одномандатном округе № 100 выиграл Геннадий СКЛЯР из «Единой России». Николай Иванов из КПРФ занял второе место. Скляр получил 33,26%. Это 60 510 голосов.
Электоральная поддержка жителей Калужской области по итогам подсчета 97,81% бюллетеней, распределилась среди партий следующим образом:
- «Единая Россия» - 36,52% голосов
- КПРФ - 21,98% избирателей
- «Справедливая Россия – за правду» - 10,75%
- ЛДПР – 9,5%
- «Новые люди» - 8,01%
Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Некоторые приходили на участки с детьми.
Что было
Если сравнивать нынешнее голосование с выборами 2016 года, то явка в нашем регионе по уточненным данным чуть подросла. Пять лет назад на участки пришли 43,1% жителей Калужской области, имеющих право голоса.
На выборах пятилетней давности результаты в нашем регионе были следующими (в скобках указана разница между показателем этого года и 2016-го):
- «Единая Россия» - 45,75% (-9,23%)
- ЛДПР – 17,38% (-7,88%)
- КПРФ – 15,95% (+6,03%)
- Справедливая Россия – 6,21% (+4,54)
- Новые люди в выборах не участвовали
Как мы видим, результат партии власти пять лет назад был заметно выше, но если смотреть пропорционально, то самое катастрофическое падение поддержки калужан случилось с ЛДПР.
Показатели партии Владимира Жириновского рухнули почти в два раза – на 7,88% или минус 45,34% от показателя прошлого года.
Скорее всего, причины их падения в том, что ставка на яркого харизматичного лидера уже не работает, а на другие формы пиара, кроме харизмы Владимира Вольфовича, ЛДПР решила не тратиться.
По крайней мере, судя по Калуге напрашивается именно такой вывод. Ведь предвыборную кампанию ЛДПР в нашем регионе практически не вела.
При этом уровень поддержки ЛДПР в целом по России начал падать еще месяц назад, аккурат, когда активизировались предвыборные активности других партий, а либерал-демократы в сторону электората даже не шевелились.
Если, по данным ВЦИОМ, с начала года до последнего месяца лета рейтинг ЛДПР стабильно держался выше 10 процентов, то в конце августа он резко опустился до 8,7, а к началу сентября упал до 7,8. И, судя по результатам выборов, выправить ситуацию партия так и не смогла.
Похоже, время, когда политической клоунадой еще можно было заработать очки, окончательно уходит в прошлое, а в обществе явно возник запрос на более серьезный подход к делу.
Так или иначе, а в сухом остатке мы видим, что сумма потерь «Единой России» и ЛДПР примерно равна сумме прироста поддержки КПРФ, «Справедливой России» и новичков из «Новых людей».
Если сложить результат последних с приростом справедливороссов и коммунистов, который они получили в сравнении с прошлыми выборами, то получим 18,58%, что довольно близко к 17,11%, которые в сравнении с 2016 годом суммарно потеряли в Калужском регионе единороссы и либерал-демократы.
Випы начали голосовать с пятницы. Губернатор Владислав ШАПША сделал это в воскресенье в Обнинске.
А по России что?
Согласно данным избиркома, результат партии власти в целом по стране ухудшился. «Единая Россия» взяла меньше 50% по партийным спискам. Правда, на момент написания этой статьи было подсчитано 93,67% голосов, так что 50-процентную планку партия власти теоретически еще может взять.
Но по сути это ничего не решит. Ведь благодаря победам в одномандатных округах «Единая Россия» все равно сохранит в Госдуме и парламентское, и конституционное большинство.
Тем не менее, вот как выглядит ситуация в целом по стране на данный момент (в скобках указан результат в сравнении с выборами 2016 года):
- Единая Россия – 49,63% (-4,57%)
- КПРФ - 19,20% (+5,5%)
- ЛДПР - 7,48% (-5,66%)
- Справедливая Россия – За правду – 7,43% (+1,3%)
- Новые люди – 5,40% (в прошлых выборах не участвовали)
Кстати, эти выборы в очередной раз подтвердили еще одну тенденцию, которая наблюдается в нашем регионе уже много лет подряд. Калужане голосуют за «Единую Россию» хуже, чем в целом по стране.
Смотрите сами. Вот сравнительная статистика результатов партии власти за разные годы:
- 2021 год. По стране: 49,72%, а в Калужской области: 36,52%, разница -13,2%
- 2016 год. По стране: 54,2%, а в Калужской области: 45,75%, разница -8,45%
- 2011 год. По стране: 49,32%, а в Калужской области: 40,5%, разница -8,82%
- 2007 год. По стране: 64,3%, а в Калужской области: 61,5%, разница -2,8%
Как видим, только в 2007 году разница между региональным и общим результатом голосования за партию власти была незначительной.
Итоги
В общем и целом, результат получился ожидаемым. Партия власти взяла свое, в оппозиции произошло перераспределение мест, ослабление позиций одних и усиление других.
Госдума седьмого созыва пополнилась новичком, а калужане подтвердили свое отношение к нему. Напомним, в прошлом году Калужская область на выборах в Законодательное собрание дала «Новым людям» практически столько же, сколько и в этом – 8,08%.
Только избирком что-то в этом году начудил с доступом к оперативным данным по голосованию. Найти хоть какую-то информацию на их сайте в ходе выборов было решительно невозможно.
Благо Яндекс выручил и по запросу «выборы 2021» любезно предоставил все необходимые данные прямо на главной странице поисковой выдачи.
Причем, как по России в целом, так и с разбивкой по регионам.
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