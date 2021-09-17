Главные новости в Калужской области 17 сентября: кража буквы, приговор ПАЗикам и старт отопительного сезона
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 17 сентября.
Согреемся
Отопительный сезон в Калуге и по всей области начнется 20 сентября. На город надвигается похолодание, поэтому власти решили заранее включить батареи.
Без Д
С праздничной конструкции на улице Кирова в Калуге украли букву. Вместо «День» получился «ень».
ПАЗики – вон
Городской голова Калуги заявил, что в городе будут отказываться от ПАЗиков в качестве общественного транспорта. Это планируется сделать за счет федеральных денег.
Проблема с поликлиникой
На Правом берегу в Калуге планируется решить проблему с врачами с помощью частного медицинского центра. Но принимать там должны бесплатно.
Самолет на Яченке
В Калуге на поверхность Яченского водохранилища сел самолет-амфибия, за штурвалом которого находился космонавт. И все это связано с Циолковским.
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