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В Калуге украли одну букву с праздничной конструкции ко Дню города

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 17.09.2021 15:37 2 346
В Калуге украли одну букву с праздничной конструкции ко Дню города

На днях в Калуге исчезла одна буква в праздничной конструкции, установленной на улице Кирова у кинотеатра «Центральный» ко Дню города.

Раньше там были слова «День города» в фирменных цветах 650-летия Калуги, а сейчас остались лишь «ень города».

По нашей информации, сейчас полиция проводит проверку.

Одной буквы не хватает.

Так было раньше.

Как мы уже рассказывали, конструкцию установили на улице Кирова в начале августа.

Как прошло празднование 650-летия Калуги, смотрите в нашем специальном разделе.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 17.09.2021 15:37 2 346
Тэги: происшествие
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