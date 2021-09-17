В Калуге украли одну букву с праздничной конструкции ко Дню города
На днях в Калуге исчезла одна буква в праздничной конструкции, установленной на улице Кирова у кинотеатра «Центральный» ко Дню города.
Раньше там были слова «День города» в фирменных цветах 650-летия Калуги, а сейчас остались лишь «ень города».
По нашей информации, сейчас полиция проводит проверку.
Одной буквы не хватает.
Так было раньше.
Как мы уже рассказывали, конструкцию установили на улице Кирова в начале августа.
Как прошло празднование 650-летия Калуги, смотрите в нашем специальном разделе.