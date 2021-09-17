В Калуге самолет-амфибия приземлился на Яченское водохранилище
В пятницу, 17 сентября, на поверхность Яченского водохранилища в Калуге приземлился самолет-амфибия Л-42. На нем из Москвы прилетел летчик-космонавт Сергей Крикалев.
Полет приурочен к 164 годовщине со дня рождения Константина Циолковского.
Торжественные мероприятия пройдут в Калуге 17 сентября в музее истории космонавтики.
После этого самолет вылетит на аэродром Орешково.
Самолет-амфибия Л-42 в Калуге 17 сентября 2021 года.
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