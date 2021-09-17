В Калуге проблему врачей на Правом берегу хотят решить с помощью частного медцентра

Проблему нехватки врачей на Правом берегу Калуги собираются временно решить с помощью частного медицинского центра. При этом пациентов там будут принимать по полисам ОМС. Об этом в четверг, 16 сентября, в рамках прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- То есть человек ничего не будет платить, за него все услуги будет оплачивать Фонд обязательного медицинского страхования, - подчеркнул Денисов. - Мы сейчас активно ведем переговоры и с частным инвестором, и с региональным правительством по вопросу создания подобного медицинского объекта. Это позволит без привлечения средств бюджета создать площади необходимые. Этот предприниматель уже имеет опыт работы в центральной части города.

Напомним, строительство большой государственной поликлиники на правобережной улице Сиреневый бульвар планируется уже много лет. Год назад ее стоимость оценивалась в 2 миллиарда рублей. Таких денег у города и области нет.

За помощью губернатор Калужской области Владислав Шапша обращался в сентябре 2020 года к президенту Владимиру Путину. Однако пока это не помогло.

Проект этого медучреждения на 650 пациентов в сутки уже готов. Выделен участок в полтора гектара.

- Написаны все необходимые письма, обращения. Федеральный министр здравоохранения знает об этой проблеме и всячески старается помочь. Я думаю, мы эту проблему решим в ближайшее время, - заявил 16 сентября Денисов.