Власти Калуги ищут деньги на строительство новой поликлиники на Правобережье

Для строительства новой большой поликлиники на Правобережье Калуги выделен участок в 44 гектара. Проект прошел государственную экспертизу. Об этом в среду, 8 сентября, на встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с представителями территориального общественного самоуправления «Правобережье» сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Предполагается, что поликлинику на Сиреневом бульваре ежедневно сможет посещать до 650 пациентов.

Но главный вопрос сейчас – где взять деньги на строительство.

- Площадей, выделенных под взрослую и детскую поликлиники, мягко говоря, не хватает, медперсонала тоже, - рассказал уже после встречи Шапша у себя в социальных сетях. - Под строительство детско-взрослой поликлиники земля выделена, есть положительное заключение государственной экспертизы проекта. Деньги на стройку нужны немалые. И сейчас у нас в работе несколько вариантов решения проблемы. Задействуем все возможные инструменты, чтобы как можно быстрее приступить к реализации этого проекта.

Напомним, год назад, в сентябре 2020-го, Владислав Шапша поднимал тему строительства поликлиники на Правом берегу в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Тогда речь шла о сумме в 2 миллиарда рублей.

Весной 2021 года Дмитрий Денисов рассказывал, что поликлинику могут построить за деньги частного инвестора, а потом из бюджета тому будут возвращать средства в течение 10 лет.