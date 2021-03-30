В Калуге новую поликлинику на Правом берегу планируется построить за федеральные деньги

В понедельник, 29 марта, на встрече чиновников и депутатов с жителями Правого берега в Калуге в очередной раз поднимался вопрос строительства новой большой поликлиники.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал, что сейчас в региональном правительстве обсуждается строительство поликлиники на 650 посещений в день за счет средств частных инвесторов.

- Правительством подготовлена и разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Поликлиника появится на той же улице - Сиреневый Бульвар, и будет рассчитана на 650 посещений в день, - приводит его слова городская управа. - Пока не можем решить финансовый вопрос «на раз-два», поэтому принято решение обратиться в федеральное правительство. Мы предлагаем построить этот объект в рассрочку.

По словам городского головы, если у государства появится частный партнер, который построит эту поликлинику на кредитные средства, то власти обязуются расплачиваться за нее в течение 10 лет.

- Соответствующее решение озвучил губернатор Владислав Шапша и дал поручение обратиться в федеральное правительство, - пояснил Денисов. - Уверен, что поддержка будет найдена, и мы начнем строить этот объект. Там очень большая стоимость и решить эту задачу «в лоб» не представляется возможным.

Ранее, напомним, заявлялось, что поликлиника на правобережье может быть построена к 2024 году.

В сентябре 2020 года губернатор Владислав Шапша просил президента России Владимира Путина выделить 2 миллиарда рублей для правобережной поликлиники.