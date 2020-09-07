Владислав Шапша в разговоре с Владимиром Путиным поднял вопрос о строительстве новой поликлиники в Калуге

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 7 сентября, в режиме видеоконференцсвязи прошла рабочая встреча главы Калужской области Владислава ШАШПИ с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

В разговоре с главой государства Шапша упомянул строительство поликлиники на Правом берегу в Калуге.

- В Калуге, где вводится 35–40% всего жилья, интенсивно застраивается правобережная часть города (сегодня там живет уже более 40 тысяч человек), а поликлиническую помощь люди получают в приспособленных помещениях первых этажей многоквартирных домов, - отметил глава региона.

Как рассказал Шапша, подготовлен проект строительства отдельного здания детско-взрослой поликлиники на 650 посещений в смену, имеется положительное заключение экспертизы.

- Стоимость объекта составляет около двух миллиардов рублей, и я прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, помочь нам с финансированием строительства этой так нужной людям больницы, - отметил он.