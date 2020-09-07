Владимир Путин пообещал Калужской области поддержку в обеспечении жильем детей-сирот

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 7 сентября, в режиме видеоконференцсвязи прошла рабочая встреча главы Калужской области Владислава ШАШПИ с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Владислав Шапша рассказал главе государства о ситуации в строительной отрасли.

- У нас серьезные планы по строительству жилья. В текущем году мы построим не менее 810 тысяч квадратных метров, - подчеркнул он. - Выполняются все показатели национального проекта по строительству и по расселению людей из аварийного жилого фонда. До 2025 года нам предстоит расселить около 4,5 тысячи человек. Однако эту работу мы планируем завершить досрочно, уже через два года.

Глава региона отметил, что в число проблемных объектов долевого строительства входят 24 дома, 474 человека. До конца этого года будут решены проблемы пострадавших граждан в 12 домах, а в следующем году во всех оставшихся.

- Каждый год мы обеспечиваем жильем более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - рассказал также Шапша. - Выделяем на эти средства свыше 160 миллионов рублей. Но существующими лимитами федерального финансирования и ограниченными возможностями областного бюджета мы не можем существенно сократить количество нуждающихся (на сегодняшний день это 1663 человека). Для решения этой проблемы требуется 2,5 миллиарда рублей. Учитывая социальную значимость вопроса, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность поэтапного выделения региону двух миллиардов рублей до 2024 года. А со своей стороны мы готовы выделить еще 0,5 миллиарда рублей для того, чтобы решить окончательно проблему.

- Вы упомянули о некоторых вопросах, связанных со строительством, - отреагировал президент. - Это очень хорошо, что вы решаете проблемы обманутых дольщиков, абсолютно точно. И правильно, что обращаете внимание на так называемые трудно финансируемые мандаты, имею в виду обеспечение жильем детей-сирот – чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом, я понимаю, и для вашего региона тоже. Поэтому сразу говорю, что мы постараемся вас поддержать здесь.