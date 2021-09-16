Главные новости в Калужской области 16 сентября: проблема с лестницей и трагедия на Северном

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 16 сентября.

Плитка не красит

В соцсетях прошла информация о том, что в Доме трудолюбия на улице Чебышева в Калуге собираются сделать облицовку исторической чугунной лестницы керамической плиткой. Объект культурного наследия в 2015 году передан церкви. Однако настоятель прихода опроверг информацию о том, что лестницу изуродуют.

Трагедия на Северном

В калужском микрорайоне Северный произошло убийство. Как сообщает Следственный комитет, причиной конфликта стал котенок.

Без тепла

В Калуге возникли проблемы с отоплением в нескольких детских садах и школах. Ситуацию объяснил городской голова Дмитрий Денисов.

Защитим траву

В Калуге в конце сентября планируется принять новые правила благоустройства. Они официально запретят парковаться на газонах и изменять фасад дома без согласования.

Против ковида

В Калуге строительство нового госпиталя для больных коронавирусом завершилось на 95%. Опубликованы фото.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.