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Калужский священник опроверг информацию об облицовке чугунной лестницы плиткой в историческом здании

Ирина Будникова , Фото автора.
Опубликовано: 16.09.2021 15:02 12 1006
Калужский священник опроверг информацию об облицовке чугунной лестницы плиткой в историческом здании

В среду, 15 сентября, в соцсетях прошла информация о том, что в Доме трудолюбия по адресу улица Чебышева, 6 в Калуге в ходе ремонтных работ собираются сделать облицовку чугунной кованой лестницы керамической плиткой. По мнению авторов этих постов, так дешевле обойдется ремонт помещений.

Это здание является объектом культурного наследия. Построено оно было в конце 19 века Калужским женским благотворительным обществом. Тогда в нем организовали школу для девочек. Их знакомили с белошвейным искусством и учили шить, чистить, стирать и гладить одежду, а также другим премудростям домохозяек. После революции в здании долгое время размещался детский дом. Одним из последних хозяев был Институт повышения квалификации учителей.

В 2015 году Дом трудолюбия был передан Калужской епархии.

Настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на рву Андрей БОГОМОЛОВ в комментарии нашему изданию 16 сентября опроверг информацию о том, что лестницу заложат плиткой.

- Эта лестница была неоднократно закрашена масляной краской и досталась нам в таком виде, - сказал священник. – Мы ее, конечно же, сохраним в том виде, в котором она и должна быть. А то, что здесь внизу появились две новые ступенечки, так это такая необходимость возникла при ремонте. Когда мы начали делать полы в холле, подняли старую плитку, которая здесь была, то под ней не было основы. Там находился мусор, под которым, к нашему удивлению, был закатан асфальт. Как асфальт оказался внутри помещения, не понятно. Поэтому, чтобы положить новую качественную плитку, мы понизили уровень пола, и лестница опустилась на эти две ступеньки. Их здесь никогда до этого не было. Пока мы их сделали в тон с полом. Если будет возможность, мы, конечно, постараемся, может быть, со временем, и если есть еще такие мастера, которые смогут это сделать, выковать лестницу. Но пока, поскольку мы тут ходим, люди ходят, рабочие ходят, мы сделали ступеньки из плитки. Сейчас все силы направлены на внешние работы, чтобы успеть до холодов. Никто не собирается эту лестницу ни закладывать, ни как-то ее уродовать.

Сейчас работы по восстановлению храма в честь святого равноапостольного князя Владимира на улице Чебышева продолжаются.

Лестницу не будут облицовывать плиткой.

Ирина Будникова , Фото автора.
Опубликовано: 16.09.2021 15:02 12 1006
Тэги: общество андрей богомолов
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