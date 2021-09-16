В Калуге новые правила благоустройства запретят парковаться на газонах и изменять фасады домов

В Калуге в конце сентября на ближайшем заседании городской думы планируется принять новые правила благоустройства. В четверг, 16 сентября, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил об основных изменениях, которые несет этот закон.

- Хочу обратить внимание на принципиальные изменения в новых правилах касательно территорий у многоквартирных домов, - заявил Денисов.

Глава администрации опубликовал список изменений. В частности, в Калуге официально нельзя станет парковаться на газонах и изменять фасад здания без согласований.

Публикуем полный перечень изменений, о которых сообщил Денисов:

Установлены порядок определения границ прилегающих территорий к объектам благоустройства и виды обязательных работ по их содержанию.

При желании владельцев объектов благоустройства работы по содержанию прилегающей территории и благоустройству предлагается проводить по соглашению с горуправой.

Введена обязанность по разработке и согласованию с горуправой паспортов фасадов зданий, строений и сооружений. Изменять их внешний вид можно будет только после внесения изменений в паспорт фасадов.

Установлены требования к размещению, содержанию и видам табличек с адресами.

Введен запрет на посадку деревьев и кустарников на общегородских территориях без согласования с уполномоченным органом.

Установлены запрет на заезд и размещение транспортных средств на газонах, обязанность по уведомлению уполномоченного органа об окончании работ по вырубке, обрезке и вывозу веток в течение трех рабочих дней с момента завершения работ. Законченными они считаются только после составления акта о приемке.

Расширены требования к содержанию средств наружного освещения и различных конструкций с подсветкой.

Напомним, проблема парковки на газонах обсуждалась в Калуге еще пять лет назад. Однако все это время она была не запрещена.