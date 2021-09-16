В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 15 сентября, подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 529, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 119 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 678 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались три жителя Калуги 90, 85 и 72 лет, а также 67-летний пациент из Малоярославецкого района. В списке жертв эпидемии теперь 648 калужан.
На лечении остаются 2203 человека.
В четырех районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - осталось прежним, в 13 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 710 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 159 (-4),
- Боровский район – 118 (-2),
- Малоярославецкий район – 97 (+2),
- Кировский район – 89 (+1),
- Козельский район – 80 (+1),
- Дзержинский район – 75 (-1),
- Жуковский район – 70 (-1),
- Людиновский район – 64 (0),
- Сухиничский район – 56 (0),
- Медынский район – 54 (-1),
- Думиничский район – 51 (-2),
- Тарусский район – 50 (-3),
- Бабынинский район – 49 (-3),
- Юхновский район – 48 (-2),
- Ферзиковский район - 47 (-2),
- Хвастовичский район – 46 (-2),
- Перемышльский район – 45 (-1),
- Спас-Деменский район – 44 (0),
- Жиздринский район – 43 (0),
- Мещовский район – 42 (0),
- Мосальский район - 40 (0),
- Куйбышевский район – 35 (+1),
- Барятинский район – 33 (0),
- Ульяновский район – 30 (0),
- Износковский район – 28 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 сентября 2021 года.
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