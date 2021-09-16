В 13 районах Калужской области снизилось количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 15 сентября, подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 529, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 119 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 678 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались три жителя Калуги 90, 85 и 72 лет, а также 67-летний пациент из Малоярославецкого района. В списке жертв эпидемии теперь 648 калужан.

На лечении остаются 2203 человека.

В четырех районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - осталось прежним, в 13 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 710 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 159 (-4),

Боровский район – 118 (-2),

Малоярославецкий район – 97 (+2),

Кировский район – 89 (+1),

Козельский район – 80 (+1),

Дзержинский район – 75 (-1),

Жуковский район – 70 (-1),

Людиновский район – 64 (0),

Сухиничский район – 56 (0),

Медынский район – 54 (-1),

Думиничский район – 51 (-2),

Тарусский район – 50 (-3),

Бабынинский район – 49 (-3),

Юхновский район – 48 (-2),

Ферзиковский район - 47 (-2),

Хвастовичский район – 46 (-2),

Перемышльский район – 45 (-1),

Спас-Деменский район – 44 (0),

Жиздринский район – 43 (0),

Мещовский район – 42 (0),

Мосальский район - 40 (0),

Куйбышевский район – 35 (+1),

Барятинский район – 33 (0),

Ульяновский район – 30 (0),

Износковский район – 28 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.