В Калужской области вновь четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 648, сообщили в среду, 15 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 99 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 529.

Выздоровели от коронавируса 119 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 678 калужан.

Лечится продолжают 2203 жителя Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 18 841 случай коронавируса. За весь период - 7 194 926. Выписаны за сутки – 17 039, за весь период – 6 435 072. За последние сутки умерли 792 человека, за все время – 195 041.

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