В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 14 сентября, подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 430, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 125 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 559 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались три жителя Калуги 84, 78 и 64 лет, а также 64-летний пациент из Жуковского района. В списке жертв эпидемии теперь 644 калужанина.

На лечении остаются 2227 человек.

В шести районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - осталось прежним, в 17 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 715 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 163 (-5),

Боровский район – 120 (-3),

Малоярославецкий район – 95 (-1),

Кировский район – 88 (+1),

Козельский район – 79 (-1),

Дзержинский район – 76 (-1),

Жуковский район – 71 (-1),

Людиновский район – 64 (-1),

Сухиничский район – 56 (-5),

Медынский район – 55 (-5),

Думиничский район – 53 (-3),

Тарусский район – 53 (-2),

Бабынинский район – 52 (-1),

Юхновский район – 50 (-2),

Ферзиковский район - 49 (-1),

Хвастовичский район – 48 (+1),

Перемышльский район – 46 (+1),

Спас-Деменский район – 44 (0),

Жиздринский район – 43 (0),

Мещовский район – 42 (+1),

Мосальский район - 40 (+1),

Куйбышевский район – 34 (-1),

Барятинский район – 33 (0),

Ульяновский район – 30 (-2),

Износковский район – 28 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 сентября 2021 года.

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