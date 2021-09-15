В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 14 сентября, подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 430, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 125 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 559 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались три жителя Калуги 84, 78 и 64 лет, а также 64-летний пациент из Жуковского района. В списке жертв эпидемии теперь 644 калужанина.
На лечении остаются 2227 человек.
В шести районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - осталось прежним, в 17 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 715 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 163 (-5),
- Боровский район – 120 (-3),
- Малоярославецкий район – 95 (-1),
- Кировский район – 88 (+1),
- Козельский район – 79 (-1),
- Дзержинский район – 76 (-1),
- Жуковский район – 71 (-1),
- Людиновский район – 64 (-1),
- Сухиничский район – 56 (-5),
- Медынский район – 55 (-5),
- Думиничский район – 53 (-3),
- Тарусский район – 53 (-2),
- Бабынинский район – 52 (-1),
- Юхновский район – 50 (-2),
- Ферзиковский район - 49 (-1),
- Хвастовичский район – 48 (+1),
- Перемышльский район – 46 (+1),
- Спас-Деменский район – 44 (0),
- Жиздринский район – 43 (0),
- Мещовский район – 42 (+1),
- Мосальский район - 40 (+1),
- Куйбышевский район – 34 (-1),
- Барятинский район – 33 (0),
- Ульяновский район – 30 (-2),
- Износковский район – 28 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 сентября 2021 года.
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