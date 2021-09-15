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В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.09.2021 09:15 0 435
В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 14 сентября, подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 430, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 125 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 559 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались три жителя Калуги 84, 78 и 64 лет, а также 64-летний пациент из Жуковского района. В списке жертв эпидемии теперь 644 калужанина.

На лечении остаются 2227 человек.

В шести районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - осталось прежним, в 17 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 715 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 163 (-5),
  • Боровский район – 120 (-3),
  • Малоярославецкий район – 95 (-1),
  • Кировский район – 88 (+1),
  • Козельский район – 79 (-1),
  • Дзержинский район – 76 (-1),
  • Жуковский район – 71 (-1),
  • Людиновский район – 64 (-1),
  • Сухиничский район – 56 (-5),
  • Медынский район – 55 (-5),
  • Думиничский район – 53 (-3),
  • Тарусский район – 53 (-2),
  • Бабынинский район – 52 (-1),
  • Юхновский район – 50 (-2),
  • Ферзиковский район - 49 (-1),
  • Хвастовичский район – 48 (+1),
  • Перемышльский район – 46 (+1),
  • Спас-Деменский район – 44 (0),
  • Жиздринский район – 43 (0),
  • Мещовский район – 42 (+1),
  • Мосальский район - 40 (+1),
  • Куйбышевский район – 34 (-1),
  • Барятинский район – 33 (0),
  • Ульяновский район – 30 (-2),
  • Износковский район – 28 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 14 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.09.2021 09:15 0 435
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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