В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 644, сообщили во вторник, 14 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 102 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 430.

Выздоровели от коронавируса 125 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 559 калужан.

Лечится продолжают 2227 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 17 837 случаев коронавируса. За весь период - 7 176 085. Выписаны за сутки – 15 907, за весь период – 6 418 033. За последние сутки умер 781 человек, за все время – 194 249.

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