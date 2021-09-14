Власти Калужской области сообщили подробности о пяти последних жертвах коронавируса

В Калужской области в понедельник, 13 сентября, подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 328, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 434 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались три жителя Калуги 89, 81 и 64 лет и два пациента из Кировского района - 71 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 640 калужан.

На лечении остаются 2254 человека.

В четырех районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним, в 21 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 710 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 168 (-3),

Боровский район – 123 (-3),

Малоярославецкий район – 96 (-3),

Кировский район – 87 (+2),

Козельский район – 80 (-1),

Дзержинский район – 77 (-2),

Жуковский район – 72 (+2),

Людиновский район – 65 (-2),

Сухиничский район – 61 (-1),

Медынский район – 60 (-1),

Думиничский район – 56 (-1),

Тарусский район – 55 (-1),

Бабынинский район – 53 (-1),

Юхновский район – 52 (-1),

Ферзиковский район - 50 (-1),

Хвастовичский район – 47 (-2),

Перемышльский район – 45 (-1),

Спас-Деменский район – 44 (-1),

Жиздринский район – 43 (-2),

Мещовский район – 41 (0),

Мосальский район - 39 (+1),

Куйбышевский район – 35 (-1),

Барятинский район – 33 (-2),

Ульяновский район – 32 (-2),

Износковский район – 30 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.