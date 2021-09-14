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Власти Калужской области сообщили подробности о пяти последних жертвах коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.09.2021 08:58 0 1236
Власти Калужской области сообщили подробности о пяти последних жертвах коронавируса

В Калужской области в понедельник, 13 сентября, подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 328, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 434 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались три жителя Калуги 89, 81 и 64 лет и два пациента из Кировского района - 71 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 640 калужан.

На лечении остаются 2254 человека.

В четырех районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним, в 21 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 710 (+3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 168 (-3),
  • Боровский район – 123 (-3),
  • Малоярославецкий район – 96 (-3),
  • Кировский район – 87 (+2),
  • Козельский район – 80 (-1),
  • Дзержинский район – 77 (-2),
  • Жуковский район – 72 (+2),
  • Людиновский район – 65 (-2),
  • Сухиничский район – 61 (-1),
  • Медынский район – 60 (-1),
  • Думиничский район – 56 (-1),
  • Тарусский район – 55 (-1),
  • Бабынинский район – 53 (-1),
  • Юхновский район – 52 (-1),
  • Ферзиковский район - 50 (-1),
  • Хвастовичский район – 47 (-2),
  • Перемышльский район – 45 (-1),
  • Спас-Деменский район – 44 (-1),
  • Жиздринский район – 43 (-2),
  • Мещовский район – 41 (0),
  • Мосальский район - 39 (+1),
  • Куйбышевский район – 35 (-1),
  • Барятинский район – 33 (-2),
  • Ульяновский район – 32 (-2),
  • Износковский район – 30 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.09.2021 08:58 0 1236
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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