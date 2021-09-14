Власти Калужской области сообщили подробности о пяти последних жертвах коронавируса
В Калужской области в понедельник, 13 сентября, подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 328, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 434 калужанина.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались три жителя Калуги 89, 81 и 64 лет и два пациента из Кировского района - 71 и 65 лет. В списке жертв эпидемии теперь 640 калужан.
На лечении остаются 2254 человека.
В четырех районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним, в 21 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 710 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 168 (-3),
- Боровский район – 123 (-3),
- Малоярославецкий район – 96 (-3),
- Кировский район – 87 (+2),
- Козельский район – 80 (-1),
- Дзержинский район – 77 (-2),
- Жуковский район – 72 (+2),
- Людиновский район – 65 (-2),
- Сухиничский район – 61 (-1),
- Медынский район – 60 (-1),
- Думиничский район – 56 (-1),
- Тарусский район – 55 (-1),
- Бабынинский район – 53 (-1),
- Юхновский район – 52 (-1),
- Ферзиковский район - 50 (-1),
- Хвастовичский район – 47 (-2),
- Перемышльский район – 45 (-1),
- Спас-Деменский район – 44 (-1),
- Жиздринский район – 43 (-2),
- Мещовский район – 41 (0),
- Мосальский район - 39 (+1),
- Куйбышевский район – 35 (-1),
- Барятинский район – 33 (-2),
- Ульяновский район – 32 (-2),
- Износковский район – 30 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 сентября 2021 года.
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