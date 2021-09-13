В Калужской области сразу пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 640, сообщили в понедельник, 13 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 97 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 328.

Выздоровели от коронавируса 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 434 калужанина.

Лечится продолжают 2254 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 18 178 случаев коронавируса. За весь период - 7 158 248. Выписаны за сутки – 12 469, за весь период – 6 402 126. За последние сутки умерли 719 человек, за все время – 193 468.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.