В Калужской области сразу пять человек скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 640, сообщили в понедельник, 13 сентября, в федеральном оперативном штабе.
Выявлены 97 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 328.
Выздоровели от коронавируса 118 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 434 калужанина.
Лечится продолжают 2254 жителя Калужской области.
По всей России выявлены за сутки 18 178 случаев коронавируса. За весь период - 7 158 248. Выписаны за сутки – 12 469, за весь период – 6 402 126. За последние сутки умерли 719 человек, за все время – 193 468.
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