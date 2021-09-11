Во всех 26 районах Калужской области за сутки опять снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 10 сентября, подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 028, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 42 992 калужанина.
Подтверждены три новые смерти. Скончались жители Калуги 83 и 69 лет, а также 63-летний пациент из Малоярославецкого района. В списке жертв эпидемии теперь 629 калужан.
На лечении остаются 2407 человек.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 715 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 180 (-7),
- Боровский район – 130 (-3),
- Малоярославецкий район – 105 (-3),
- Кировский район – 91 (-3),
- Козельский район – 89 (-2),
- Дзержинский район – 85 (-3),
- Жуковский район – 72 (-3),
- Людиновский район – 69 (-4),
- Сухиничский район – 66 (-5),
- Медынский район – 64 (-4),
- Думиничский район – 62 (-4),
- Тарусский район – 60 (-4),
- Бабынинский район – 59 (-4),
- Юхновский район – 57 (-2),
- Ферзиковский район - 54 (-3),
- Хвастовичский район – 53 (-2),
- Перемышльский район – 50 (-2),
- Спас-Деменский район – 50 (-1),
- Жиздринский район – 47 (-2),
- Мещовский район – 45 (-2),
- Мосальский район - 43 (-2),
- Куйбышевский район – 42 (-2),
- Барятинский район – 41 (-2),
- Ульяновский район – 40 (-1),
- Износковский район – 38 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 сентября 2021 года.
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