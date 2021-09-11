Во всех 26 районах Калужской области за сутки опять снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 10 сентября, подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 028, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 42 992 калужанина.

Подтверждены три новые смерти. Скончались жители Калуги 83 и 69 лет, а также 63-летний пациент из Малоярославецкого района. В списке жертв эпидемии теперь 629 калужан.

На лечении остаются 2407 человек.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 715 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 180 (-7),

Боровский район – 130 (-3),

Малоярославецкий район – 105 (-3),

Кировский район – 91 (-3),

Козельский район – 89 (-2),

Дзержинский район – 85 (-3),

Жуковский район – 72 (-3),

Людиновский район – 69 (-4),

Сухиничский район – 66 (-5),

Медынский район – 64 (-4),

Думиничский район – 62 (-4),

Тарусский район – 60 (-4),

Бабынинский район – 59 (-4),

Юхновский район – 57 (-2),

Ферзиковский район - 54 (-3),

Хвастовичский район – 53 (-2),

Перемышльский район – 50 (-2),

Спас-Деменский район – 50 (-1),

Жиздринский район – 47 (-2),

Мещовский район – 45 (-2),

Мосальский район - 43 (-2),

Куйбышевский район – 42 (-2),

Барятинский район – 41 (-2),

Ульяновский район – 40 (-1),

Износковский район – 38 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 сентября 2021 года.

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