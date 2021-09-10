В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 629, сообщили в пятницу, 10 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 98 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 028.

Выздоровели от коронавируса 172 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 42 992 калужанина.

Лечится продолжают 2407 жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 18 341 случай коронавируса. За весь период - 7 102 625. Выписаны за сутки – 17 121, за весь период – 6 357 272. За последние сутки умерли 789 человек, за все время – 191 165.

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