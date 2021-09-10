Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в четверг, 9 сентября, подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 930, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 178 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 42 820 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались жители Калуги 69 и 62 лет, пациент из Ферзиковского района 75 лет, житель Бабынинского района 69 лет, а также 71-летний пациент из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 626 калужан.

На лечении остаются 2484 человека.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 720 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 187 (-4),

Боровский район – 133 (-4),

Малоярославецкий район – 108 (-5),

Кировский район – 94 (-3),

Козельский район – 91 (-2),

Дзержинский район – 88 (-2),

Жуковский район – 75 (-4),

Людиновский район – 73 (-5),

Сухиничский район – 71 (-5),

Медынский район – 68 (-3),

Думиничский район – 66 (-2),

Тарусский район – 64 (-2),

Бабынинский район – 63 (-2),

Юхновский район – 59 (-4),

Ферзиковский район - 57 (-4),

Хвастовичский район – 55 (-5),

Перемышльский район – 52 (-3),

Спас-Деменский район – 51 (-2),

Жиздринский район – 49 (-2),

Мещовский район – 47 (-2),

Мосальский район - 45 (-2),

Куйбышевский район – 44 (-2),

Барятинский район – 43 (-2),

Ульяновский район – 41 (-3),

Износковский район – 40 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.