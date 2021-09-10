Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в четверг, 9 сентября, подтвердили 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 930, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 178 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 42 820 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались жители Калуги 69 и 62 лет, пациент из Ферзиковского района 75 лет, житель Бабынинского района 69 лет, а также 71-летний пациент из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 626 калужан.
На лечении остаются 2484 человека.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 720 (-6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 187 (-4),
- Боровский район – 133 (-4),
- Малоярославецкий район – 108 (-5),
- Кировский район – 94 (-3),
- Козельский район – 91 (-2),
- Дзержинский район – 88 (-2),
- Жуковский район – 75 (-4),
- Людиновский район – 73 (-5),
- Сухиничский район – 71 (-5),
- Медынский район – 68 (-3),
- Думиничский район – 66 (-2),
- Тарусский район – 64 (-2),
- Бабынинский район – 63 (-2),
- Юхновский район – 59 (-4),
- Ферзиковский район - 57 (-4),
- Хвастовичский район – 55 (-5),
- Перемышльский район – 52 (-3),
- Спас-Деменский район – 51 (-2),
- Жиздринский район – 49 (-2),
- Мещовский район – 47 (-2),
- Мосальский район - 45 (-2),
- Куйбышевский район – 44 (-2),
- Барятинский район – 43 (-2),
- Ульяновский район – 41 (-3),
- Износковский район – 40 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 сентября 2021 года.
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