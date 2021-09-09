Пять жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 626, сообщили в четверг, 9 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 101 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 930.

Выздоровели от коронавируса 178 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 42 820 калужан.

Лечится продолжают 2484 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 18 380 случаев коронавируса. За весь период - 7 084 284. Выписаны за сутки – 19 639, за весь период – 6 340 151. За последние сутки умерли 794 человека, за все время – 190 376.

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