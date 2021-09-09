Главные новости в Калужской области 9 сентября: дорога над Окой и погоня со стрельбой
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 9 сентября.
Миллиарды из Москвы
Правительство России одобрило заявку на финансирование двух проектов в Калужской области – строительства канатной дороги в Калуге через Оку и закупку 100 новых автобусов для Обнинска. Деньги дадут в кредит, но всего под 3% годовых.
Стреляли на дороге
В Калуге сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам легковушки, 19-летний водитель которой не хотел останавливаться. Опубликовано видео погони.
Ремонт на Северном
В Калуге начался ремонт дороги от Северного до окружной. Движение там может быть затруднено до 15 сентября.
Реформа для Правого
Власти Калуги вновь заговорили о продолжении транспортной реформы. На этот раз планируется запустить на Правый берег 82 новых автобуса и троллейбуса.
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