В Калуге до 15 сентября ограничили движение на дороге от Северного до окружной для замены асфальта
В четверг, 9 сентября, в Калуге начались ремонтные работы на участке дороги от микрорайона Северный до окружной. Из-за этого будет ограничено движение, сообщили в управлении городского хозяйства.
- С 9 по 15 сентября будут производиться работы по замене изношенного слоя дорожного покрытия на участке от поселка Северный до окружной автомобильной дороги, - заявили в городском хозяйстве. - Перекрытия движения не будет, однако возможно затрудненное движение в местах работы техники.
Калужских водителей просят быть аккуратнее.
Напомним, этот участок является одним из самых аварийных в Калуге. Водители уже много лет жалуются на данную дорогу и просят ее расширить.
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