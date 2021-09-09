В Калуге до 15 сентября ограничили движение на дороге от Северного до окружной для замены асфальта

В четверг, 9 сентября, в Калуге начались ремонтные работы на участке дороги от микрорайона Северный до окружной. Из-за этого будет ограничено движение, сообщили в управлении городского хозяйства.

- С 9 по 15 сентября будут производиться работы по замене изношенного слоя дорожного покрытия на участке от поселка Северный до окружной автомобильной дороги, - заявили в городском хозяйстве. - Перекрытия движения не будет, однако возможно затрудненное движение в местах работы техники.

Калужских водителей просят быть аккуратнее.

Напомним, этот участок является одним из самых аварийных в Калуге. Водители уже много лет жалуются на данную дорогу и просят ее расширить.