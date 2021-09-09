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В Калуге сотрудники ГИБДД остановили 19-летнего нарушителя выстрелами по колесам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2021 10:42 25 1906

В Калуге сотрудникам ГИБДД пришлось гнаться за нарушителем и стрелять по колесам легкового автомобиля. Инцидент произошел в районе поселка Куровское, сообщили в четверг, 9 сентября, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Этот инцидент произошел вечером 4 сентября. На выезде из поселка Куровское инспекторы ДПС заметили автомобиль с тонированными стеклами. Водитель на требование остановиться не отреагировал. Началась погоня.

- В ходе преследования водитель, управляя транспортным средством на высокой скорости, неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу для здоровья и жизни других участников дорожного движения, - подчеркнули в полиции. - По громкоговорящему устройству полицейский неоднократно требовал прекратить движение, но водитель игнорировал законные требования сотрудников ДПС. Для остановки транспортного средства полицейскими было принято решение о применении табельного оружия, о чем неоднократно при помощи специального громкоговорящего устройства был предупрежден нарушитель. Выбрав безопасный участок дороги, инспектор ДПС сделал два предупредительных выстрела в воздух, но преследуемый продолжил движение. Только после этого были произведены выстрелы по колесам автомобиля, и в результате их повреждения водитель был вынужден остановиться. После остановки водитель попытался сбежать, но дорожные полицейские его задержали.

За рулем легковушки находился 19-летний местный житель. Водительское удостоверение ему не выдавалось.

На молодого человека составили административные протоколы по нескольким статьям: ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке); ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством без полиса ОСАГО); ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств); ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2021 10:42 25 1906
Тэги: происшествие авто видео
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