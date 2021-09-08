Во всех 26 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 7 сентября, подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 725, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 163 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 42 470 калужан.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались три жителя Калуги 83, 80 и 75 лет, 85-летний пациент из Медынского района, а также 80-летний житель Жуковского района. В списке жертв эпидемии теперь 617 калужан.
На лечении остаются 2638 человек.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 731 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 196 (-5),
- Боровский район – 142 (-3),
- Малоярославецкий район – 119 (-2),
- Кировский район – 100 (-3),
- Козельский район – 96 (-3),
- Дзержинский район – 93 (-3),
- Жуковский район – 82 (-3),
- Людиновский район – 80 (-3),
- Сухиничский район – 78 (-3),
- Медынский район – 73 (-1),
- Думиничский район – 71 (-2),
- Тарусский район – 68 (-2),
- Бабынинский район – 66 (-3),
- Юхновский район – 64 (-3),
- Ферзиковский район - 63 (-2),
- Хвастовичский район – 62 (-2),
- Перемышльский район – 57 (-2),
- Спас-Деменский район – 56 (-1),
- Жиздринский район – 53 (-2),
- Мещовский район – 52 (-2),
- Мосальский район - 50 (-2),
- Куйбышевский район – 49 (-2),
- Барятинский район – 47 (-3),
- Ульяновский район – 46 (-3),
- Износковский район – 44 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 сентября 2021 года.
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