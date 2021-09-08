Во всех 26 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 7 сентября, подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 45 725, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 163 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 42 470 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались три жителя Калуги 83, 80 и 75 лет, 85-летний пациент из Медынского района, а также 80-летний житель Жуковского района. В списке жертв эпидемии теперь 617 калужан.

На лечении остаются 2638 человек.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 731 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 196 (-5),

Боровский район – 142 (-3),

Малоярославецкий район – 119 (-2),

Кировский район – 100 (-3),

Козельский район – 96 (-3),

Дзержинский район – 93 (-3),

Жуковский район – 82 (-3),

Людиновский район – 80 (-3),

Сухиничский район – 78 (-3),

Медынский район – 73 (-1),

Думиничский район – 71 (-2),

Тарусский район – 68 (-2),

Бабынинский район – 66 (-3),

Юхновский район – 64 (-3),

Ферзиковский район - 63 (-2),

Хвастовичский район – 62 (-2),

Перемышльский район – 57 (-2),

Спас-Деменский район – 56 (-1),

Жиздринский район – 53 (-2),

Мещовский район – 52 (-2),

Мосальский район - 50 (-2),

Куйбышевский район – 49 (-2),

Барятинский район – 47 (-3),

Ульяновский район – 46 (-3),

Износковский район – 44 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.