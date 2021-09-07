В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 616, сообщили во вторник, 7 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 104 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 725.

Выздоровели от коронавируса 163 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 42 470 калужан.

Лечится продолжают 2638 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 17 425 случаев коронавируса. За весь период - 7 047 880. Выписаны за сутки – 17 243, за весь период – 6 302 250. За последние сутки умерли 795 человек, за все время – 188 785.

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