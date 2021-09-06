Главные новости в Калужской области 6 сентября: калужанки на федеральных шоу и слишком яркий Дворец спорта
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 6 сентября.
Редкие имена
ЗАГС опубликовал новую статистику по младенцам в Калуге. Также названы самые редкие имена, которыми калужане назвали новорожденных.
Песни со звездами
Калужанки продолжают осваивать эфир федеральных каналов. На «Первом» Любовь Воробьева спела в «голос 60+», а на «НТВ» Татьяна Мавроди показала свои таланты в «Ты супер!».
Не хватает темноты
Часто калужане жалуются на отсутствие уличного освещения. А у жильцов многоэтажек на улицах Баррикад и Веры Андриановой другая проблема – ночью слишком ярко из-за подсветки Дворца спорта.
ДТП на перекрестке
Ночная авария на перекрестке улиц Суворова и Ленина в Калуге попала на видео.
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