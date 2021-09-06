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Главные новости в Калужской области 6 сентября: калужанки на федеральных шоу и слишком яркий Дворец спорта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2021 20:00 0 629
Главные новости в Калужской области 6 сентября: калужанки на федеральных шоу и слишком яркий Дворец спорта

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 6 сентября.

Редкие имена

ЗАГС опубликовал новую статистику по младенцам в Калуге. Также названы самые редкие имена, которыми калужане назвали новорожденных.

Песни со звездами

Калужанки продолжают осваивать эфир федеральных каналов. На «Первом» Любовь Воробьева спела в «голос 60+», а на «НТВ» Татьяна Мавроди показала свои таланты в «Ты супер!».

Не хватает темноты

Часто калужане жалуются на отсутствие уличного освещения. А у жильцов многоэтажек на улицах Баррикад и Веры Андриановой другая проблема – ночью слишком ярко из-за подсветки Дворца спорта.

ДТП на перекрестке

Ночная авария на перекрестке улиц Суворова и Ленина в Калуге попала на видео.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2021 20:00 0 629
Тэги: общество обзор новостей
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