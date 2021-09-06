Представительница Калужской области Любовь Воробьева прошла слепые прослушивания на шоу «Голос 60+»

Любовь Воробьева из Малоярославца прошла слепые прослушивания в четвертом сезоне шоу «Голос 60+». Передача вышла в эфир на Первом канале.

Представительница Калужской области исполнила «Песенку о морском дьяволе» из фильма «Человек-амфибия». Песня записана специально для фильма в 1961 году. Музыку написал Андрей Петров, слова - Соломон Фогельсон.

Уже к середине выступления свои кресла к калужанке повернули трое из четырех наставников - Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и Олег Газманов.

Наша землячка прошла в следующий раунд и выбрала команду Лаймы Вайкуле.

Напомним, первый сезон «Голос 60+» выиграла Лидия Музалева из Обнинска.