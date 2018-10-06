Представительница Калужской области выиграла шоу «Голос 60+»

Вечером в пятницу, 5 октября, в эфире Первого канала вышел финальный выпуск шоу «Голос 60+». Одной из претенденток на победу была Лидия Музалёва – заслуженная артистка России из Обнинска.
И по результатам зрительского голосования именно она стала победительницей. Лидия Музалёва получила 51,7% голосов. В качестве приза она получила миллион рублей.
Отметим, что уже в субботу, 6 октября, Лидия Музалёва выступит в Калуге. На сцене филармонии она представит программу, посвящённую 40-летию творческой деятельности.
Уважаемые читатели! А вы следили за этим шоу? Делитесь впечатлениями в комментариях!
|
Как сложились судьбы богатых семей нашего города 05.10.2018 21:30
Героев сказок калужанка воплощает в куклах 05.10.2018 21:30
Фотонастроение: вспоминаем лето 04.10.2018 14:22
Почему повышение НДС бьет по беднякам куда сильнее, чем по богатым 04.10.2018 09:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: