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Представительница Калужской области выиграла шоу «Голос 60+»

06.10.2018 01:01 0 185 Дмитрий Ивьев

Вечером в пятницу, 5 октября, в эфире Первого канала вышел финальный выпуск шоу «Голос 60+». Одной из претенденток на победу была Лидия Музалёва – заслуженная артистка России из Обнинска.

И по результатам зрительского голосования именно она стала победительницей. Лидия Музалёва получила 51,7% голосов. В качестве приза она получила миллион рублей.

Отметим, что уже в субботу, 6 октября, Лидия Музалёва выступит в Калуге. На сцене филармонии она представит программу, посвящённую 40-летию творческой деятельности. 

Уважаемые читатели! А вы следили за этим шоу? Делитесь впечатлениями в комментариях!


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Тэги: общество лидия музалёва
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