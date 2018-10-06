Представительница Калужской области выиграла шоу «Голос 60+»

Вечером в пятницу, 5 октября, в эфире Первого канала вышел финальный выпуск шоу «Голос 60+». Одной из претенденток на победу была Лидия Музалёва – заслуженная артистка России из Обнинска.

И по результатам зрительского голосования именно она стала победительницей. Лидия Музалёва получила 51,7% голосов. В качестве приза она получила миллион рублей.

Отметим, что уже в субботу, 6 октября, Лидия Музалёва выступит в Калуге. На сцене филармонии она представит программу, посвящённую 40-летию творческой деятельности.

Уважаемые читатели! А вы следили за этим шоу? Делитесь впечатлениями в комментариях!